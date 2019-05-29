Survivor'a giden Hakan'dan duygulandıran paylaşım! Bir ilki yaşadı

Hatipoğlu, gönderisinin altına duygusal bir mesaj yazarak "Geçen sene bugün senden haberim bile yoktu canım kızım. Şimdi beni nasıl özlediysen ilk defa baba demişsin. Tarif edilemez bir duygu şunu duymak. İlk anne dedin kızım, umarım hep de annenin kuzusu olursun inşallah. Ama unutma ki babacık hep yanında. Ömrüm sizin. Nazarlardan korusun Allah'ım." notunu düştü.