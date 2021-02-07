'Survivor'a gelmesem anlatmazdım' deyip İlayda Şeker itiraf etti: Anneme...
TV8'de yayınlanan Survivor'da eğlenceli tavırlayla seyircinin sevdiği İlayda Şeker'in itirafı herkesi şaşırttı.
Ünlüler takımında yarışan İlayda Şeker, Survivor 2021'in en dikkat çeken isimleri arasına adını yazdırdı. Performansıyla iyi bir grafik çizmese de sözleri ve anlattıklarıyla adından söz ettiren İlayda'dan bir itiraf daha geldi.
Bireysel röportajında iki yıllık üniversite mezunu olduğunu anlatan İlayda, küçük yaşlarından bu yana okulu sevmediğini hatta kendisini sadece teneffüslerde iyi hissettiğini söyledi.
Ancak annesinin üniversitesini ön lisanstan, lisans düzeyine taşımasını çok istediğini hatta bu konuda baskı yaptığını anlatan İlayda, bunu yapmak istemediğine karar verdiğini açıkladı.
Annesine açıköğretime yazıldığını söyleyen İlayda, harç parası aldığını ve annesine dört yıl boyunca derslerinin çok iyi gittiğini söylediğini açıkladı.