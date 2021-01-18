Survivor'a gelen 4 yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı içlerinin biri ağızları açık bıraktı

Oylamada Dora, Sancakay ve Hanzade'nin isimleri üçer defa yazıldı. Ancak son oy ise Sancakay'a çıktı. 4 oya ulaşan Sancakay haftanın 2. eleme adayı oldu. İlk eleme oyununu kaybeden ünlüler takımındaki aday ise İlayda olmuştu.