Survivor'a gelen 4 yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı içlerinin biri ağızları açık bıraktı
Survivor 2021'e yedeklerden 4 oyuncu birden geliyor. İçlerinden biri ise Acun Ilıcalı'yı mest etmeyi başardı.
TV8 ekranlarının heyecanlı ve en çok izlenen yarışması Survivor 2021'de dün akşam dokunulmazlık oyunun oynandığı yeni bölüm ekranlara geldi. İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı ikinci dokunulmazlık oyununu 10-6'lık bir skorla kazandı.
Oyun sonrası ada konseyinde bir araya gelen yarışmacılar eleme adayı olmasını istediği yarışmacıların isimlerini yazdı.
Oylamada Dora, Sancakay ve Hanzade'nin isimleri üçer defa yazıldı. Ancak son oy ise Sancakay'a çıktı. 4 oya ulaşan Sancakay haftanın 2. eleme adayı oldu. İlk eleme oyununu kaybeden ünlüler takımındaki aday ise İlayda olmuştu.
TV8 ekranlarının sevilen yarışmasının bugün yayınlanacak olan 8. bölüm fragmanı da yayınlandı.