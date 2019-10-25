Survivor'a damga vuran Fatmagül Fakı evleniyor son hali olay yarattı
2013 yılında katıldığı Survivor yarışmasında güzelliğiyle adından söz ettiren Fatmagül Fakı'nın, 2 yıldır birliktelik yaşadığı Kerem Lafçı ile bugün evleneceği ortaya çıktı.
Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Survivor yarışmasında pasifliği eleştirilen, ancak Adriana Lima'ya olan benzerliği ile dikkatleri üzerine çeken Fatmagül Fakı, bugün sessiz sedasız Kerem Lafçı ismindeki erkek arkadaşıyla dünyaevine giriyor.
Sözcü'nün haberine göre gelinliğiyle davul zurna eşliğinde evden çıkarken görüntülenen Fatmagül Fakı'nın, bugün nikah masasına oturacağı öğrenildi. Görüntülerde Fakı'nın, müstakbel eşi ile göbek attığı da görüldü.
Fatmagül Fakı, 2013 yılında katıldığı Survivor programındaki yarışlarda yavaşlığı ve sessizliği ile oldukça eleştirilmişti. Ancak Fakı'nın Adriana Lima ile olan benzerliği, uzun süre konuşulmuştu.
Peki Fatmagül Fakı kimdir?
Fatmagül Fakı 3 Şubat 1990 tarihinde Konya'da doğmuştur. Kova burcu olan Fakı'nın ev hanımı, babası polistir.