Survivor'a Aleyna'nın kardeşi Cansu damga vurdu kazanan canlı yayında açıklandı
Survivor yarışmacılarına Acun Ilıcalı'nın büyük sürprizi ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi damga vurdu.
Ünlüler ve Gönüllüler olmaktan çıkıp artık kırmızı ve mavi takımlar olarak yarışan Survivor yarışmacıları, geçtiğimiz gün heyecanlı dakikalar yaşadı. Dominik'e Survivor yarışmacılarının aile üyelerinden bir kişi geldi.
İki aşamalık olarak oynanacak aile ödülü öncesinde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, ailelerinden bir kişiyle oyun öncesinde kısa bir görüşme yaptı. Uzun zamandır uzak kaldıkları, göremedikleri, seslerini duyamadıkları yakınlarını karşısında gören yarışmacılar gözyaşları içinde kaldı.
Aleyna Kalaycıoğlu'nun ise iki aile üyesi birden Dominik'e geldi. Survivor Aleyna'nın hem annesi hem de kardeşi Cansu geldi. Aleyna'nın gözyaşları sel oldu.
Sıklıkla Survivor'da Aleyna'dan bahsediyordu ama seyirci ilk kez görme şansı elde etti. Aleyna'nın kardeşi, geçirdiği trafik kazası nedeniyle engelli...