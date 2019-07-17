Survivor yıldızı Serenay Aktaş'tan eski sevgilisine olay gönderme: Zaten adam da yok

Önceki gün bir AVM'de görüntülenen Serenay Aktaş, özel hayatıyla ilgili kendisine sorulan bir soruya, "Hayatımda kimse yok. Şu an hiç kimseyle uğraşamam. Zaten adamda yok!" yanıtını verdi. Aktaş'ın takipçileri, bu yanıtı Kenan Acar'a gönderme olarak yorumladı.