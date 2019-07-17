Survivor yıldızı Serenay Aktaş'tan eski sevgilisine olay gönderme: Zaten adam da yok
Eski sevgilisi Kenar Acar'ın, yakın arkadaşı Açelya Topaloğlu ile aşk yaşamasıyla gündeme gelen Serenay Aktaş, ikiliye göndermeli bir mesaj yolladı.
Eski futbolcu ve Survivor yarışmacısı Serenay Aktaş, son dönemlerde yer aldığı dizilerle adından söz ettirse de başka bir konu nedeniyle konuşulmaya başlandı. Aktaş, yakın arkadaşı Açelya Topaloğlu'nun, eski sevgilisi Kenan Acar ile bir ilişkiye başlaması hakkında ilk kez konuştu.
Önceki gün bir AVM'de görüntülenen Serenay Aktaş, özel hayatıyla ilgili kendisine sorulan bir soruya, "Hayatımda kimse yok. Şu an hiç kimseyle uğraşamam. Zaten adamda yok!" yanıtını verdi. Aktaş'ın takipçileri, bu yanıtı Kenan Acar'a gönderme olarak yorumladı.
İşler için İstanbul'a geldi: Survivor yarışmasıyla tanınan ve bu yarışma ardından da konuşulan futbolcu Serenay Aktaş, uzun süredir memleketi İzmir'de tatil yaptıktan sonra işleri için İstanbul'a geldiğini de sözlerine ekledi.
Peki Serenay Aktaş kimdir?: Serenay Aktaş , 1 Ekim 1993 tarihinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinin yanı sıra farklı dizilerin kadrosunda yer aldı.