Survivor yıldızı Sahra'ya komşusu kabusu yaşattı soluğu karakolda aldı
Survivor yarışmasıyla tanınan oyuncu Sahra Işık Aybirdi, önceki gün Çekmeköy Polis Karakolu’na giderek yan komşusundan şikayetçi oldu.
Survivor ve All Star yarışmasıyla kendini tüm Türkiye'ye tanıtan Sahra Işık Aybirdi'ye komşusu dehşet anları yaşattı. Aybirdi, komşusundan şikayetçi olmak için en yakındaki karakola koştu.
Karakoldan çıkarken görüntülenen Aybirdi, olayla ilgili şunları söyledi: “Yan komşumuz gece geç saatlere kadar sürekli tadilat ve yüksek ses yapıyordu. Site güvenliği kendisini uyardı. O da bizim şikayet ettiğimizi sandı.
Kapımıza dayanıp bize küfür etti ve sopayla duvarıma vurup zarar verdi. Kendisine hiçbir karşılık vermedim. Hukuka ve adalete güvendiğim için karakola gelip şikayetçi oldum.”
Sahra Işık Aybirdi: Eski Survivor yarışmacısı Işık, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Selanik göçmeni bir aileden gelen Sahra Işık, uzun süre voleybol oynadı.