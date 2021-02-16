Survivor yıldızı Sadakatsiz dizisine katıldı bomba transfer bakın hangi rolde
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizi Sadakatsiz'e Survivor yıldızlarından bomba bir isim katıldı.
Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Meli Sezen'in başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi sezonun en iyi yapımları arasında yerini aldı. Seyirci, hem senaryoya hem de oyunculuklara bayılınca çarşamba akşamlarının zirve dizisi oldu.
Sevilen diziye son zamanlarda ise birbirinden ünlü isimler katıldı. Melis Sezen'in senaryo gereği diziden ayrılacağı ise olay yarattı. Bu konu henüz kesinliğe kavuşmamışken yeni bir bomba patladı.
Survivor'dan sakatlığı nedeniyle diskalifiye olmak zorunda kalan Cemal Hünal, Sadakatsiz dizisinin kadrosuna katıldı.
Cemal Hünal, reyting rekortmeni Sadakatsiz dizisinde Sinan rolüne hayat verecek.