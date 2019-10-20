Survivor yıldızı Hakan Hatipoğlu'ndan yeni sürpriz proje! Bakın ne planlıyor

Alışverişe tek çıkması dikkat çeken Hakan Hatipoğlu, kızının birinci yaş günü için hediye baktığını söyledi. Hatipoğlu, "Kızım Lila, bugün bir yaşına bastı. Ona çok güzel bir doğum günü yapacağız. Ben de onun için alışverişe geldim. Zaman ne çabuk geçiyor bugün onu fark ettim, daha dün gibi aklımda ilk doğduğu gün. Allah büyüdüğü günleri de görmeyi nasip etsin'' dedi.