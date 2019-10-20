Survivor yıldızı Hakan Hatipoğlu'ndan yeni sürpriz proje! Bakın ne planlıyor
Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülenen Survivor yıldızı Hakan Hatipoğlu, yeni projesini açıkladı.
TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın sunumuyla yayınlanan Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Hakan Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
Alışverişe tek çıkması dikkat çeken Hakan Hatipoğlu, kızının birinci yaş günü için hediye baktığını söyledi. Hatipoğlu, "Kızım Lila, bugün bir yaşına bastı. Ona çok güzel bir doğum günü yapacağız. Ben de onun için alışverişe geldim. Zaman ne çabuk geçiyor bugün onu fark ettim, daha dün gibi aklımda ilk doğduğu gün. Allah büyüdüğü günleri de görmeyi nasip etsin'' dedi.
Ekranlara dönmek için bir projesi olup olmadığı sorusu sorulan Hakan Hatipoğlu, yeni projesini açıkladı.
Hatipoğlu, "Bir çizgi film karakteri yaratmayı düşünüyorum. Kızım üzerinden yola çıkacağım. Çalışmalara başladım siz de yakında duyarsınız" yanıtını verdi.