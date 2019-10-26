Survivor yıldızı Fatmagül Fakı evlendi! Adriana Lima benzerliği olay olmuştu

Peki, Fatmagül Fakı kimdir?

Victoria's secret meleklerinden biri olan Adriana Lima'ya benzerliğiyle oldukça dikkat çeken Fatmagül Fakı, 3 Şubat 1990 Konya doğumludur. 24 yaşında olan Fakı, Aydın üniversitesi grafik tasarım bölümü mezunudur. Eğitiminin bitmesinden sonra Türk hava yollarının sınavlarına katılmış ve bir dönem hosteslik yapmıştır.