Survivor yıldızı Aycan Yanaç rahatsızlandı hayranları Twitter'ı birbirine kattı
Survivor 2020 yarışmacılarından Aycan Yanaç, rahatsızlandı. Sevenleri Twitter'ı ayağa kaldırınca sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Survivor 2020'nin yıldız isimleriden biri olan futbolcu Aycan Yanaç, özel hayatıyla herkesin dikkatini çekerken bir anda rahatsızlandığı haberi sevenlerini üzdü. Gaziantep’in ALG SK takımında forma giyen Aycan Yanaç küçük bir rahatsızlık geçirdiğini duyurdu. Güzel yarışmacı sağlık durumu hakkında sosyal medyadan bilgi verdi.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağını ifade eden Yanaç, sağlığının iyi olduğunu da söyledi.
Yanaç gönderisine, ''Küçük bir rahatsızlık geçirdim ama şuan gayet iyiyim, birkaç gün daha dinlendikten sonra sahalara geri döneceğim. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi ki varsınız'' notunu ekledi.
Yanaç, rahatsızlanmasının ardından Twitter'da TT (en çok konuşulanlar) listesine girdi.