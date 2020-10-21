Survivor yıldızı Aycan Yanaç rahatsızlandı hayranları Twitter'ı birbirine kattı

Yanaç gönderisine, ''Küçük bir rahatsızlık geçirdim ama şuan gayet iyiyim, birkaç gün daha dinlendikten sonra sahalara geri döneceğim. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi ki varsınız'' notunu ekledi.