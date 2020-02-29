Survivor yeni bölümü neden yok Acun Ilıcalı'dan 33 şehit sonrası Survivor kararı
İDLİB'de 33 Mehmetçik'imizin şehit olmasının ardından Survivor 2020'nin de yeni bölümü yayınlanmadı. Acun Ilıcalı, TV8 de yayın akışını değiştirdi.
İdlib'deki 33 canımızın şehit olmasının ardından Acun Ilıcalı da birçok kanalın yaptığı program yayın akışında değişikliğe gitti. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un yeni bölümü yayın akışından çıkartıldı.
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Survivor'un yeni bölümü tüm Türkiye'yi yasa boğan İdlib'deki hain saldırı nedeniyle, TV8 yayın akışından çıkartıldı. Survivor 2020'nin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise TV8 tarafından açıklanacak.
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Survivor 2020, bu yıl pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar günleri ekranlare geliyor. Survivor programı ilerleyen günlerde değişkenlik gösterebilecek.
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Öte yandan hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimiz için Acun Ilıcalı da sosyal medya hesanı Instagram'dan baş sağlığı mesajı yayımladı.
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