Survivor Yasin'den Evrim Keklik itirafı! Efsane bir kadındı o hali hoşuma gidiyordu!

"Evrim acılı yemek gibiydi"

Evrim'siz bir Survivor düşünülemeyeceğini söyleyen Yasin, "Ne kadar tartışsak da, kavga da etsek Evrim diyorum. Kanbersiz düğün olmaz demişler. Onsuz da Survivor olmaz. Acılı yemek olur ya güzeldir yersin. Evrim acılı yemek gibiydi. İyiyken iyi oluyor, kötüyken de kötü oluyor. Ortası yoktu. Onun bu dengesiz hali hoşuma gidiyordu" dedi.