Survivor Yasin'den Evrim Keklik itirafı! Efsane bir kadındı o hali hoşuma gidiyordu!
TV8 Ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 son bölümde Yasin Obuz'un Evrim Keklik itirafı damga vurdu.
TV8 yayınlanan Survivor 2020'nin son bölümündeki ada konseyinde Acun Ilıcalı yarışmacılara "Elenen hangi yarışmacı adada olsun isterdiniz?" sorusunu yöneltti. Survivor Yasin Obuz ise bu soruya şaşırtan bir yanıt vererek adada sık sık tartıştığı Evrim'in adını söyledi. Survivor'dan elenen Evrim için itiraflarda bulunan Yasin geceye damga vurdu.
Survivor 2020'nin 5 Temmuz Pazar ekrana gelen 127. bölümündeki konsey toplantısında Acun Ilıcalı, kırmızı ve mavi takım "Elenen hangi yarışmacı adada olsun isterdiniz?" diye sordu.
Survivor Yasin'den Evrim itirafları
Bu soruya Sercan'ın yanıtı ise yakın arkadaşı olan Aycan oldu. Elif, Ersin'in adada olmasını isterken, Berkan ve Cemal Can ise Nisa'nın adını söyledi. Barış ise Survivor'a erken veda eden isimlerden olan Şaziye İvegin Üner'in ismini söyledi. Ancak en şaşırtan yanıt ise Yasin Obuz'dan geldi. Yasin, Survivor'da bazen iyi anlaştığı ancak bazen de sert tartışmalar yaşadığı Evrim Keklik'i söyledi.
"Evrim acılı yemek gibiydi"
Evrim'siz bir Survivor düşünülemeyeceğini söyleyen Yasin, "Ne kadar tartışsak da, kavga da etsek Evrim diyorum. Kanbersiz düğün olmaz demişler. Onsuz da Survivor olmaz. Acılı yemek olur ya güzeldir yersin. Evrim acılı yemek gibiydi. İyiyken iyi oluyor, kötüyken de kötü oluyor. Ortası yoktu. Onun bu dengesiz hali hoşuma gidiyordu" dedi.