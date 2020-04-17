Survivor Yasin ve Barış'ın mesajlarını Hakan Kakız ifşa etti bakın neler konuşmuşlar

Bir dönem sosyal medyada çok konuşulan, Kerimcan Durmaz'la yakın arkadaş olan Hakan Kakız, TV8 kanalının fenomen yarışması Survivor'da yarışan Yasin ve Barış'ın kendisine mesajlar attığını söyleyince ortalık karıştı. Kakız, mesajları Instagram hesabından yayımladı.