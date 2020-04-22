Survivor Yasin ve Barış'ın cezasını Acun açıkladı! Adaya veda eden belli oldu
Survivor'da gönüllüler takımından Yasin ve Barış'ın kavgası gündeme otururken, Acun Ilıcalı ikili hakkında kararını açıkladı. Dün akşam izleyiciyle buluşan yarışmada bu hafta elenen isim belli oldu.
TV8'in reytingleri alt üst eden yarışması Survivor 2020'de ünlüler ve gönüllüler mücadelesinde bir anda sinirleri gerilen ve çok sert bir kavgaya girişen gönüllüler takımından Yasin ve Barış'ı Acun Ilıcalı güçlükle ayırmıştı. Dün yayımlanan son bölümde toplanan ada konseyinde ikili hakkında karar verildi.
"Bundan sonra 3 ödülde yer alamayacaksınız": Ada konseyinde yarışmacılara bir konuşma yapan Acun, görüntüleri bir daha izlediğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Survivor'da daha önce kavga edip 'Sana akşama şunu yapacağım' diye tehditlerini sürdüren yarışmacıları eledik.
Ancak siz de kendinizi kaybettiğiniz için yaptırım görmek zorundasınız. İkiniz için de bir karar aldık. Yasin ve Barış bundan sonra takımınızın kazandığı 3 ödülde yer almayacaksınız" dedi.
21 Nisan Salı günü izleyiciyle buluşan Survivor 2020'de ise bu hafta elenen isim belli oldu. Bu hafta gönüllüler ve ünlüler takımları birer dokunulmazlık oyununu kazanınca ve yeni kurallar gereği her iki takımdan da eleme potasına yarışmacılar girdi.