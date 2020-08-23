Survivor Yasin Obuz'un telefon numarası ifşa oldu! "20 bin mesaj 6.5 arama..."
Survivor 2020'nin en dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Yasin Obuz'un cep telefonu numarası ifşa oldu. Numarasının sosyal medyada hızla dağılmasının ardından harekete geçen ve numarasını değiştiren Yasin Obuz binlerce arama ve mesaj geldiğini belirtti.
Yasin Obuz, MasterChef Türkiye 2019'da adını geniş kitlelere duyurduktan sonra Survivor 2020'ye katılmıştı.
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Cemal Can Canseven'in şampiyon olduğu 'Survivor 2020'nin en çok konuşulan yarışmacılarından olan Yasin'in geçtiğimiz günlerde iddiasına göre telefon numarası ifşa oldu.
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Survivor Yasin, gelen arama ve mesajlarla çıldırıp numarasını hızlıca değiştirdi.
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Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Obuz "Numaram dağıtılmış o yüzden 7-8 saattir yoktum. Şimdi numaramı değiştirdim. Oh be" dedi.
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