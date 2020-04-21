Survivor Yasin Obuz ve Barış kavgasında Acun Ilıcalı kararı verdi!

"Sinirlerine hakim olamadılar": Villada konaklamanın ödül olduğu oyunda gönüllülerden Barış Murat Yağcı'nın, ünlüler takımından Mert Öcal'a kaybetmesi sonrası, oyun sırasında zaten tartışma yaşayan ikili bu kez sinirlerine hakim olamadı.