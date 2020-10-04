Survivor Yasin Obuz babasıyla ilgili gerçeği itiraf etti! Ala şarkısından para kazandı mı
MasterChef ve Survivor programlarıyla tanınan Yasin Obuz yaptığı itiraflar ile herkesi şoke etti.
Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor’a katılarak adından çokça söz ettiren televizyon fenomeni Yasin Obuz CNN TÜRK’te yayınlanan Sorgu Sual programına konuk oldu. Programın sunucuları Merve Şahin ve Melis Özcan’ın sorularına tüm samimiyetiyle yanıt verirken, daha önce hiçbir yerde bahsetmediği özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Özel hayatıyla ilgili daha önce hiçbir soruya cevap vermeyen Obuz, ‘Evli misiniz?’ sorusuna ‘1 buçuk yıl önce boşandım’ cevabını vererek kendisini takip edenleri şaşırttı.
Yasin Obuz bu cevabıyla evliliği hakkında internette dolaşan tüm belirsizlikleri ortadan kaldırmış oldu.
Katıldığı yarışmalarda annesinden ve kız kardeşlerinden bahseden ancak babasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Yasin Obuz babası hakkında şok eden açıklamada bulundu.