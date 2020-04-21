Survivor Yasin-Barış kavgası! Acun Ilıcalı oyundan ihraç etti
Survivor'da dün akşam yayımlanan 52. bölümde ekran başındakileri şok eden bir kavga yaşandı. Gönüllüler takımından Yasin ve Barış'ın birbirlerine girmesi geceye damga vurdu.
Finale yaklaşılan her hafta, gerilimin arttığı Survivor 2020'de ödülün kazanan takımın malikanede konaklayacağı ödül oyununda gönüllüler takımından ortalık karıştı. Gönüllüler takımından Yasin Obuz ve Barış'ın kavgası geceye damga vurdu.
"Sinirlerine hakim olamadılar": Villada konaklamanın ödül olduğu oyunda gönüllülerden Barış Murat Yağcı'nın, ünlüler takımından Mert Öcal'a kaybetmesi sonrası, oyun sırasında zaten tartışma yaşayan ikili bu kez sinirlerine hakim olamadı.
"Acun Ilıcalı kavgayı ayırdı": Gönüllüler takımında ortalık bir anda toz duman olurken, birbirlerinin üzerine giden ve sert müdahalelerde bulunan ikiliyi, takım arkadaşları ayırmakta zorlandı. Bunun üzerine devreye Acun Ilıcalı girdi.
"Ödül oyunundan ihraç edildiler": Yasin yumruklarını sıkarken, Barış'ın da takım arkadaşına yönelik "İnsanlar tutuyor diye yap şovunu. Gelmezsen adam değilsin" dediği duyuldu. Ilıcalı iki yarışmacıyı da ödül oyunundan ihraç edildiler.