Survivor yarışmacısıyla aşk yaşadığı söylenen Chloe Loughnan'dan ilk açıklama
Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda bitiren Chloe Loughnan'ın, bir Survivor 2018 yarışmacısıyla aşk yaşadığı söylentileri ortalığı karıştırdı.
Güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'la boşanmasının ardından bomba bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Eski eşinin aldırdığı konuşma yasağı kararının ardından sessizliğini koruyan Loughnan, iddialara göre bir eski bir Survivor yarışmacısıyla aşk yaşıyordu.
Beyaz TV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Ece Erken ile Bircan Bali'nin üstlendiği Söylemezsem Olmaz programının haberine göre Chloe Loughnan'ın, Survivor 2018'de yarışan Yiğit Marcus Aral'a gönlünü kaptırdığı iddia edildi.
İlişkisini bitirmişti: Sevgilisi Daniella Karlsson ile ilişkisini bitiren Yiğit Marcus Aral, başta Adriana Lima olmak üzere dünyaca ünlü isimlerle olan arkadaşlığıyla tanınıyordu.
Chloe'den açıklama geldi
Chloe, iddiaların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Hakkımda çıkan haberlerin hepsi asılsızdır. Eğer asılsız haberler devam ederse, mahkemeye başvurmak zorunda kalacağım. Lütfen sürece saygı gösterelim." ifadelerine yer verdi.