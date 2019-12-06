Survivor yarışmacısı Didem Ceran cinsel ilişki oyuncağını öptü sebebi isyan ettirdi

Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, cinsel ilişki oyuncağını öpüp protesto ettiğini sanınca Twitter ayağa kalktı.

Bir dönem Survivor'da yarışan Didem Ceran, YouTube kanalından yayımladığı bir video ile sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Caner, videosunda son günlerde kadınları aşağılayıcı söylemleriyle dikkat çeken Can Yaman'ı savundu ve kadınların öldürülmesine tepki göstermek için cinsel ilişki oyuncağını öptü.

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Can Yaman'ın çok iyi çalıştığını ve yaptığı açıklamalardan dolayı ona da şiddet uygulandığını söyleyen Didem Ceran, "Popülerliğini yitirmiş arkadaşlar, Can Yaman'ın PR (reklam) yaptığını söylüyor. Sanki kendileri PR yapmıyor" diyerek Yaman'ı savundu.

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Kendisinin de bir dönem şiddete maruz kaldığını anlatan Didem Ceran, artık bu konularda susmayacağını ve tüm kadınların da susmaması gerektiğini söyledi ve tepkilere neden olan hamlesini yaptı. 

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Didem Ceran, videosunu cinsel ilişki oyuncağını öperek sonlandırdı. Ceran'ın bu görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

İşte Didem Ceran'ın tepki çeken videosu

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