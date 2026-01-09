Survivor yarışmacısı Bayhan'dan yürek yakacak sözler! Üvey anne ve kardeş detayı...
Survivor 2026 All Star sezonunun en dikkat çeken yarışmacılarından şarkıcı Bayhan Gürhan, yeni bölüm fragmanında ailesi hakkında yaptığı açıklamalarla izleyicileri derinden etkiledi. Zorlu bir çocukluk geçmişi bilinen Bayhan, röportaj sırasında duygularına yenik düşerek konuşmasını yarıda bıraktı ve bu anlar hızla sosyal medyada viral oldu.
Survivor 2026 Ünlüler takımında mücadele eden Bayhan, erkekler oylamasında birinci olarak favori konumunu koruyor. Survivor 2026'nın yayınlanan yeni bölüm fragmanında ailesi hakkında röportaj veren Bayhan'ın bir süre sonra sözlerine devam edemeyip röportajı yarıda bıraktığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Fragmanda yer alan röportajda Bayhan, dağılmış aile yapısını anlatırken şu çarpıcı cümleleri kullandı:
"Bazılarının birbirini hiç görmediği kardeşler, hepsi ayrı anneden olan 4 kardeş babamızın cenazesinde buluştuk."
Bu sözler, Bayhan'ın boğazının düğümlenmesine neden oldu. Ünlü şarkıcı, duygusal yoğunluktan dolayı röportajı tamamlayamadan ayrılmak zorunda kaldı. İzleyiciler, bu samimi ve hüzünlü anı "Türkiye'yi ağlattı" yorumlarıyla paylaştı.