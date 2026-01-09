Survivor yarışmacısı Bayhan'dan yürek yakacak sözler! Üvey anne ve kardeş detayı...

Bu sözler, Bayhan'ın boğazının düğümlenmesine neden oldu. Ünlü şarkıcı, duygusal yoğunluktan dolayı röportajı tamamlayamadan ayrılmak zorunda kaldı. İzleyiciler, bu samimi ve hüzünlü anı "Türkiye'yi ağlattı" yorumlarıyla paylaştı.