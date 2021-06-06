Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya tepki bakın ne yazdı
Survivor'da ortalık karıştı. Yarışmacılardan Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi.
Acun Ilıcalı, Survivor'ın son bölümünde iki yarışmacının ailelerinden rahatsız olduklarını dile getirdi. Ailelerin sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı sıkıntılar çıktığını söyleyen Ilıcalı, şunları söyledi:
"Konu şu, Survivor'a gelirken hatırlarsanız İstanbul'da bir toplantı yaptık. Bu toplantıda aileleriniz herhangi bir şekilde Survivor ile ilgili konulara girmemesini rica ettim. Buraya gelirken ailelerinizden de sosyal medyayı kullanmamalarını rica etmenizi net olarak söyleyerek hatırlıyorum."
"İki yarışmacılarımızın aileleriyle ilgili bir sorunumuz var ve bu sorunu sizinle paylaşmam gerekiyor. Survivor tarihinde ilk defa aileler fazlasıyla bu işin içinde. Bundan son derece rahatsızız. Aileler iki yarışmacımızın ailesi bu konuda bizi üzecek şekilde sosyal medyada aktifler."
''Bu iki yarışmacıyla konuşacağım ve görüşme hakkı vereceğim. Ailelerinizle görüşün bizi ve programımızı açıkçası rahat bıraksınlar.''
''Kızları, erkekleri isteyerek buraya katıldı herkesin. Biz aileleri yarışmaya almadık. Biz sizi aldık yarışmaya. Bir tanesinin ailesi de yarışmadan ayrılmasını istiyor."