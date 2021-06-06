Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya tepki bakın ne yazdı

Acun Ilıcalı, Survivor'ın son bölümünde iki yarışmacının ailelerinden rahatsız olduklarını dile getirdi. Ailelerin sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı sıkıntılar çıktığını söyleyen Ilıcalı, şunları söyledi:

"Konu şu, Survivor'a gelirken hatırlarsanız İstanbul'da bir toplantı yaptık. Bu toplantıda aileleriniz herhangi bir şekilde Survivor ile ilgili konulara girmemesini rica ettim. Buraya gelirken ailelerinizden de sosyal medyayı kullanmamalarını rica etmenizi net olarak söyleyerek hatırlıyorum."