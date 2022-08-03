Survivor yarışmacılarının bir haftada aldığı paralar ifşa oldu! Acun'un en çok ödeme yaptığı yarışmacı...

Survivor All Star 2022'de şampiyon Nisa Bölükbaşı olmuştu. Yarışmacılar bu şampiyonluğun haksızlık olduğunu savunmuş, çeşitli tartışmaların içine girmişlerdi. Adem Kılıççı, Batuhan Karacakaya ve Nagihan Karadere, Nisa Bölükbaşı'na tepki gösteren isimlerden birkaçı... Yarışma bittikten sonra, yarışmacıların aldığı ücretler merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın, yarışmacılara verdiği haftalık ücretler ifşa oldu. En çok ücreti alan isim ise kriz çıkaracak cinsten...