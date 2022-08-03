Survivor yarışmacılarının bir haftada aldığı paralar ifşa oldu! Acun'un en çok ödeme yaptığı yarışmacı...
Survivor All Star 2022'de hangi yarışmacının ne kadar ödeme aldığı merak ediliyordu. Kimi yarışmacı aylık ücret alırken, kimisinin ise haftalık ücret aldığı konuşulmuştu. haftalık kazanç sağlayan yarışmacılara yapılan ödemeler ifşa oldu. Acun Ilıcalı'nın en çok para verdiği yarışmacılar, ortalığı karıştıracak cinsten.
Survivor All Star 2022'de şampiyon Nisa Bölükbaşı olmuştu. Yarışmacılar bu şampiyonluğun haksızlık olduğunu savunmuş, çeşitli tartışmaların içine girmişlerdi. Adem Kılıççı, Batuhan Karacakaya ve Nagihan Karadere, Nisa Bölükbaşı'na tepki gösteren isimlerden birkaçı... Yarışma bittikten sonra, yarışmacıların aldığı ücretler merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın, yarışmacılara verdiği haftalık ücretler ifşa oldu. En çok ücreti alan isim ise kriz çıkaracak cinsten...
Yarışmacıların haftalık kazandığı paralrı duyanların dudağı uçukladı. Ancak öyle bir ayrıntı var ki zaten bu sezon kızgın olan Survivor yarışmacılarını öfkeden çılgına döndürür.
Sude Burcu haftalık 5.000 TL
Berkan Karabulut haftalık 6.000 TL