Survivor yarışmacıları Nagihan ve Sema birbirine girdi! "Nasıl gömdüğümü anlat"

"Bir halt olamazsın"

Bu iddialara sessiz kalmayan Sema ise, Nagihan'ın olmamış şeyleri olmuş gibi konuştuğunu belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: Senin karşında yenildiğinde elini kalbine koyup selam veren, performansına saygı duyan bir yarışmacı var unutma. Benim karşımda ise varlığımda hiç bir zaman adının geçmediği, en iyilere çıkamadığı için karşı takıma kaçan bir yarışmacı var. Ben kaybettiğimde saygılı ve asil olabilirim ama sen kazandığında da bir halt olamazsın.