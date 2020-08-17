Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı

Survivor 2020 yarışmasına damga vuran iki isim Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı çok fena yakalandı. Survivor finalinin ardından memleketi Prag'a dönen Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye döneceğini duyurdu, Barış Murat Yağcı da aynı zamanlarda ''Yakında güzel şeyler olacak'' paylaşımı yaptı.