Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Survivor 2020 yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın birbirlerine sarıldıkları anlar ortalığı fena karışırdı.
Survivor 2020 yarışmasına damga vuran iki isim Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı çok fena yakalandı. Survivor finalinin ardından memleketi Prag'a dönen Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye döneceğini duyurdu, Barış Murat Yağcı da aynı zamanlarda ''Yakında güzel şeyler olacak'' paylaşımı yaptı.
Barış Murat Yağcı'nın bu ipuçlu mesajı Nisa'nın Türkiye'ye döneceğini müjdelemesini işaret ediyor iddialarını ortaya çıkardı fakat dün akşam ortaya çıkan görüntü ortalığı çok karıştırdı. Dün akşam Acun Ilıcalı'nın evinde oldukları bilinen ikili sarmaş dolaş yakalandı.
Yarışmadan beri birbirlerinden hiç ayrılmayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı Çeşme’de bir mekan çıkışı görüntülendi. Bilal Özcan'ın haberine göre, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş halleri herkesi şaşırttı.
Bu görüntüler sonrası ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu. Survivor yarışmasında Nisa Bölükbaşı ve Sercan Yıldırım arasındaki aşk iddiası sık sık olay oluyordu. Nisa, Sercan'ı reddetmiş ve bu konuyla sık sık gündeme gelmişti.