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Survivor vasiyeti bakın ne oldu! Seda elenince isyan etti herkesi ağlattı: Terbiyesiz düzgün konuş

Survivor vasiyeti bakın ne oldu! Seda elenince isyan etti herkesi ağlattı: Terbiyesiz düzgün konuş

Tv8'in sevilen yarışması Survivor All Star, 17 Mayıs akşamı 107'nci bölümüyle ekranlara geldi. Ödül oyunu heyecanının yaşandığı programda elenen isim herkesi üzdü.

Survivor vasiyeti bakın ne oldu! Seda elenince isyan etti herkesi ağlattı: Terbiyesiz düzgün konuş

Survivor yarışmasında eleme öncesi son ödül oyunu oynandı. Günün ödülü ise tombik et döner ve patates kızartması oldu. 

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Survivor vasiyeti bakın ne oldu! Seda elenince isyan etti herkesi ağlattı: Terbiyesiz düzgün konuş

Oyunun kadınlar mücadelesini alan takım tadım yapma şansı kazandı. 

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Survivor vasiyeti bakın ne oldu! Seda elenince isyan etti herkesi ağlattı: Terbiyesiz düzgün konuş

Kadınlar mücadelesi sırasında Nagihan ve Sude, parkur başında düdüğü beklerken, Evrim Keklik bayıldı. 

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Survivor vasiyeti bakın ne oldu! Seda elenince isyan etti herkesi ağlattı: Terbiyesiz düzgün konuş

Tansiyonu düşen Evrim, bir anda oturduğu yerde yığıldı. 

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