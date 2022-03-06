Survivor ücretleri ifşa oldu! Acun Ilıcalı yarışmacılara bakın ne kadar ödüyor: Zirvedeki isim herkesi şaşırttı
TV8'in efsane programı Survivor All Star'da Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara ödediği haftalık ücretler ortaya çıktı. En yüksek maaş alan yarışmacı ise şaşırttı.
Uzun süre adada yaşam mücadelesi veren Survivor yarışmacılarının herhangi bir ücret alıp almadığı yıllarca en çok merak edilenler arasında yer aldı. Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara haftalık ödediği maaşları ortaya çıktı.
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Survivor'da yarışmacılara günlük hayatlarında kazandıkları ücretler baz alınarak ödeme yapıldığı iddia edildi.
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Yarışmacının tanınırlığı ve kazancının yüksek olması ise, ödeme miktarını belirleyen faktörler arasında.
İşte Survivor All Star yarışmacılarının kazandığı ücretler...
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Sude Burcu: 5 bin
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