Survivor Turabi kazandığı paraları ne yaptığını açıkladı aylık geliri şaşkına çevirdi

Annesine iki ev, bir yazlık ve bir de araba aldığını söyleyen Turabi Çamkıran, kardeşine bir araba, kendisine ise bir ev aldığını da sözlerine ekledi. Aylık harçlığının da 3 bin lirayı geçmediğini belirten Turabi, geçirdiği takdirde annesinin "Ayın 1'ini bekle" dediğini söyledi.