Survivor Turabi kazandığı paraları ne yaptığını açıkladı aylık geliri şaşkına çevirdi
Survivor'da adını duyurmasının ardından ABD'deki The Challenge yarışmasını kazanarak toplam 5 milyon TL'yi cebine koyan Turabi Çamkıran, paralarını ne yaptığını anlattı.
Geçtiğimiz hafta ikinci kez katıldığı The Challenge War of the Worlds yarışmasından ettiği kavga nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Turabi Çamkıran, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Çamkıran, kazandığı tüm parayı ailesine verdiğini belirterek gayrimenkule yatırım yaptıklarını belirtti.
Annesine iki ev, bir yazlık ve bir de araba aldığını söyleyen Turabi Çamkıran, kardeşine bir araba, kendisine ise bir ev aldığını da sözlerine ekledi. Aylık harçlığının da 3 bin lirayı geçmediğini belirten Turabi, geçirdiği takdirde annesinin "Ayın 1'ini bekle" dediğini söyledi.
İlişkisi var mı: Şampiyon olup ödüller kazandıktan sonra hayatının çok değiştiğinden bahseden başarılı sporcu, hayatında birisinin olmadığını söyledi.
Kavga edip yarışmadan ayrılmıştı: The Challenge yarışmasında birinci gelerek 700 bin dolar ödülü cebine koyan Turabi, hedef büyüterek 6 milyon TL için aynı yarışmaya katılma kararı almıştı. Ancak ettiği kavga nedeniyle yarışmadan ayrıldığını açıklamıştı.