Survivor Tayfun'un annesi kimdir Ebru Çolak kaç yaşında?

Annesi Ebru Çolak ile zor bir dönemden geçen Tayfun Erdoğan o dönemlere ait yaşadıklarını anlattı..

Çok zor bir çocukluk geçirdim. O kadar zor zamanlardı ki 7 yaşındaki yaşıtlarım oyun oynarken birinci sınıda giderken ben hastanelerde DNA testleri için iğne oluyordum.