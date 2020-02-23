Survivor Tayfun'un annesi kimdir Ebru Çolak kaç yaşında?
Survivor 2020 Gönüllüler takımında yarışan Tayfun Erdoğan herkesin merak ettiği isimlerin başında. DNA raporları ile kanıtlanmış öz babası şarkıcı Emrah tarafından reddedilen Tayfun Erdoğan annesi Ebru Çolak ile birlikte yaşadı. Peki Tayfun'un annesi Ebru Çolak kimdir, kaç yaşında?
TV 8'in en çok izlenen programı Survivor 2020, kıyasıya yarışlarla başladı. Gönüllüler ve Ünlülerin yarıştığı Survivor'da en dikkat çeken isimlerden birisi de şarkıcı Emrah'ın öz oğlu olan Tayfun Erdoğan oldu.
Survivor'ın ilk bölümünden beri yarışlardaki başarısı ve sessiz tavırları ile gözlerden kaçmayan Tayfun Erdoğan'ın bu akşam yayınlanacak olan Survivor yeni bölümde babası Emrah hakkında anlatacakları olay olacak.
29 yaşındaki Tayfun Erdoğan babası Emrah ile ilk karşılaşmasını ve zorluk içinde geçen çocukluğu hakkında yaptığı açıklamalar ile geceye damga vuracak. Babasını ilk kez 7 yaşında televizyonda gördüğünü anlatan Tayfun Erdoğan'ın dikkat çeken açıklamalarından bazıları şöyle...
Annesi Ebru Çolak ile zor bir dönemden geçen Tayfun Erdoğan o dönemlere ait yaşadıklarını anlattı..
Çok zor bir çocukluk geçirdim. O kadar zor zamanlardı ki 7 yaşındaki yaşıtlarım oyun oynarken birinci sınıda giderken ben hastanelerde DNA testleri için iğne oluyordum.