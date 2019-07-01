Survivor Taner 13 yıllık hapis cezasından kurtulmak için yüzerek Kıbrıs'a kaçtı
Survivor yarışmasıyla ünlenen Taner, aldığı 13 yıl hapis cezasının ardından yüzerek Kuzey Kıbrıs'a kaçtı. Taner yaptığı paylaşımda, "4 günde yüzerek geldim, çok şanslıyım köpek balığı önümden geçti" ifadelerini kullandı.
Yıllar önce katıldığı Survivor'da yaptığı hareketlerle adını duyuran Taner Tolga Tarlacı, hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezasının ardından yüzerek Kıbrıs'a kaçtı.
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Alanya'dan kaçak olarak bindiği yolcu feribotu, Kıbrıs Limanı'na yanaşmak için yavaşladığında, karaya 2 mil yani 3 kilometre kala denize atlayarak yüzmeye başlayan Taner, Kıbrıs'a çıktı. Tarlacı, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından da açıklama yaptı.
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Konu hakkında çok sayıda soru ve yorum alan Taner Tolga Tarlacı yaptığı paylaşımda şunları söyledi: Buradayım beyler! 4 günde yüzerek gelebildim ancak çok şanslı idim köpek balığı önümden geçti.
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Fakat ısırmadı çünkü yanımdan geçerken ona 'magale güle' şarkısını söyledim ninni gibi geldi.
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