Survivor sunucusu Murat Ceylan eski Survivor yıldızı Damla Can ile yakalandı

Survivor'ın yarışmacılar kadar çok konuşulan sunucusu Murat Ceylan, son olarak kız arkadaşı Lera Marchuk ile ayrılmıştı. Yakışıklı sunucu, önceki gün Survivor yarışmasında tanıştığı Damla Can ile görüntülendi. Beraber görüntülenen ikilinin bu halleri haklarındaki aşk dedikodularını alevlendirdi.