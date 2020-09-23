Survivor sunucusu Murat Ceylan eski Survivor yıldızı Damla Can ile yakalandı
Survivor sunucusu Murat Ceylan, eski Survivor yarışmacısı Damla Can ile beraber önceki akşam baş başa yemek yerken kameraların objektifine yakalandı.
Survivor'ın yarışmacılar kadar çok konuşulan sunucusu Murat Ceylan, son olarak kız arkadaşı Lera Marchuk ile ayrılmıştı. Yakışıklı sunucu, önceki gün Survivor yarışmasında tanıştığı Damla Can ile görüntülendi. Beraber görüntülenen ikilinin bu halleri haklarındaki aşk dedikodularını alevlendirdi.
Ceylan'ın kullandığı son model motorla mekana gelen ikilinin keyifli ve neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Koşar adım AVM'ye giren ikili baş başa yemek yedi. Çift, soruları da yanıtsız bıraktı. Haklarında aşk dedikoduları çıkan iki ünlü isim konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.
Murat Ceylan: 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada Central Saint Martins'de Endüstriyel tasarım okudu.
İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur.