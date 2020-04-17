Survivor sunucusu Acun Ilıcalı çocukluk fotoğrafını paylaştı 'tbt' akımına uydu

Acun Ilıcalı, Instagram'da 'tbt' için paylaştığı bu çocukluk fotoğrafına ''Gerçek bir tbt'' notunu düştü. Ilıcalı'nın çocukluk fotoğrafına birçok yorum geldi. En dikkat çeken yorumlardan birini ise O Ses Türkiye'de Ilıcalı ile beraber çalışan Murat Boz yaptı.