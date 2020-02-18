Survivor SMS sonuçları ilk kim gidecek? Survivor'da elenecek isimler

TV8 yarışması Survivor'da adaya veda eden ilk ismin kim olacağı merak konusu. Herkesin merakını çeken bir diğer nokta ise ada konseyindeki eksiklik oldu. Acun Ilıcalı da 'ünlüler takımına kötü haberim var' diyerek daha da merak yarattı. Survivor'da dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kaybetmişti. Konseyde elenecek yeni isimler SMS oylaması sonuçları ile netleşecek.