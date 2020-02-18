Survivor SMS sonuçları ilk kim gidecek? Survivor'da elenecek isimler
Survivor 2020 yarışmasında Acun Ilıcalı bu akşam SMS sonuçlarını açıklayacak ve kim elendi sorusunun yanıtı ortaya çıkacak. Survivor ada konseyinde yer almayan bir isim söylenti çıkardı. Uğur Pektaş'a ne oldu?
TV8 yarışması Survivor'da adaya veda eden ilk ismin kim olacağı merak konusu. Herkesin merakını çeken bir diğer nokta ise ada konseyindeki eksiklik oldu. Acun Ilıcalı da 'ünlüler takımına kötü haberim var' diyerek daha da merak yarattı. Survivor'da dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kaybetmişti. Konseyde elenecek yeni isimler SMS oylaması sonuçları ile netleşecek.
Survivor 2020 yeni yüzlerle geçen yıl kaybettiği ilgiyi geri kazanmaya çalışıyor. Son bir kaç yıldır aynı kişilerin adaya gitmesi izleyiciyi soğutmuştu. Acun Ilıcalı bu sene yeni isimleri ortaya çıkarmış olsa da ada yaşamından çok yarışma vermesi hala can sıkan bir durum. İzleyici 'Survivor' kelimesine uygun bir konseptle ada yaşamının önde olduğu formata geri dönülmesini istiyor. Bu haliyle Survivor, atletizm müsabakasına benziyor.
Survivor ilk eleme adayı : Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı eleme potasına ilk olarak Fatma Günaydın'ı attı. İsminin yazılmasına hayli bozulan Fatma Günaydın konsey dönüşü adada kavga çıkarttı. Geceyi ağlayarak noktalayan Fatma, performansının bahane olarak kullanıldığını, Yasin'in gruplaşma yaparak herkesi yönlendirdiğini iddia etti.
SMS sonuçları Evrim Keklik de gidici mi? : Konseydeki ilk oylamada Fatma'dan sonra adı en çok yazılan isim Evrim Keklik olmuştu. Acun Ilıcalı SMS oylaması sonuçlarını açıkladığında birinci ve ikinci olan yarışmacılar 2 ismi daha eleme potasına atacak. Evrim'in ilk oylamada isminin çok çıkması onu muhtemel adaylardan biri yapıyor. SMS oylamasında Yasin'in ilk sıralarda çıkması sürpriz olmayacak gibi görünüyor.