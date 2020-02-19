Survivor SMS sonuçları ilk elenen kim oldu? Ünlüler takımında diskalifiye şoku
TV8'in reyting rekorları kıran yarışması Survivor 2020'de ilk eleme gecesi heyecanı yaşandı. Gönüllüler takımında Fatma'nın ilk eleme adayı olmasının ardından bu akşam da iki yarışmacı daha eleme adayı oldu. Peki eleme adayları kimlerdi ve elenen kim oldu? İşte hem bu soruların yanıtları hem de Ünlüler takımında yaşanan iki diskalifiye şoku...
Survivor'da ilk eleme gecesi heyecanı yaşandı. Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen yarışmada ilk haftadan kimin adaya veda edeceği merak konusuydu. Peki günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri olan Survivor'da kim elendi?
Gönüllüler takımının ilk ada konseyinde en fazla oyu alan isim Fatma olarak açıklanmıştı. Fatma’nın rakipleri de ada konseyinde belli oldu. İlk eleme adayını en çok oyu alan Ceyhun belirledi ve bu isim Makbule oldu. Ceyhun'dan sonra en çok oy alan Cemal Can ise 3. eleme adayını belirledi ve bu isim Evrim oldu.
Fatma, Makbule ve Evrim arasından en az oyu alan yarışmacı ise programa veda edecekti ve bu isim Makbule oldu.
Ünlüler takımı için çok kötü haberler
Öte yandan Acun Ilıcalı, Ünlüler takımını ilgilendiren kötü gelişmeyi bu açıkladı ve milli basketbolcu Şaziye İvegin'in diz sakatlığı nedeniyle yarışmadan diskalifiye olduğunu açıkladı.