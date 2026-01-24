BIST 12.993
Survivor setinde ortalık karıştı! İddialı yarışmacı sinir krizi geçirdi, set çalışanının üstüne yürüdü

Survivor 2026'da tansiyon yükseldi. Son bölümde Gönüllüler takımına verilen ceza sırasında zor anlar yaşayan Lina, fiziksel yorgunluğun da etkisiyle kontrolünü kaybetti. Kürekle kum taşıdığı sırada sinirlerine hakim olamayan yarışmacı, kendisini uyarmaya gelen set çalışanına sert tepki gösterince yaşananlar geceye damga vurdu.

Survivor setinde ortalık karıştı! İddialı yarışmacı sinir krizi geçirdi, set çalışanının üstüne yürüdü - Resim: 1

Survivor 2026'nın son bölümünde tansiyon bir anda yükseldi. Gönüllüler takımına verilen ceza sırasında zorlanan yarışmacı Lina, sinirlerine hakim olamayınca yaşanan anlar kameralara böyle yansıdı. Olay anları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Survivor setinde ortalık karıştı! İddialı yarışmacı sinir krizi geçirdi, set çalışanının üstüne yürüdü - Resim: 2

Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026 yarışı hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın son bölümüne Gönüllüler takımının aldığı ceza damga vurdu.

Survivor setinde ortalık karıştı! İddialı yarışmacı sinir krizi geçirdi, set çalışanının üstüne yürüdü - Resim: 3

Ceza olarak kürekle kum taşıyan ekip sıcaktan ve yorgunluktan bir süre sonra isyan etmeye başladı. Tam bu esnada bir set çalışanı Lina'yı uyarmaya geldi.

Survivor setinde ortalık karıştı! İddialı yarışmacı sinir krizi geçirdi, set çalışanının üstüne yürüdü - Resim: 4

Genç yarışmacı aldığı uyarı ile adeta çileden çıktı. Sinirlerine hakim olamayan Lina, kürekle set çalışanını kovalamaya çalıştı ve çığlıklar attı.

