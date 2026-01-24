Survivor setinde ortalık karıştı! İddialı yarışmacı sinir krizi geçirdi, set çalışanının üstüne yürüdü
Survivor 2026'da tansiyon yükseldi. Son bölümde Gönüllüler takımına verilen ceza sırasında zor anlar yaşayan Lina, fiziksel yorgunluğun da etkisiyle kontrolünü kaybetti. Kürekle kum taşıdığı sırada sinirlerine hakim olamayan yarışmacı, kendisini uyarmaya gelen set çalışanına sert tepki gösterince yaşananlar geceye damga vurdu.
Ceza olarak kürekle kum taşıyan ekip sıcaktan ve yorgunluktan bir süre sonra isyan etmeye başladı. Tam bu esnada bir set çalışanı Lina'yı uyarmaya geldi.
Genç yarışmacı aldığı uyarı ile adeta çileden çıktı. Sinirlerine hakim olamayan Lina, kürekle set çalışanını kovalamaya çalıştı ve çığlıklar attı.