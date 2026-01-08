Survivor setinde aşk rüzgarı! Murat Ceylan sevgilisiyle Dominik'te

YENİ SEVGİLİ

Ceylan'ın Gizem Güneş ile ayrılığının ardından oyuncu Sude Zülal Güler ile aşk yaşadığı öğrenildi. Ünlü sunucu, yeni sevgilisi Sude Zülal Güler ile ilk kez Etiler'de el ele yürürken görüntülenmişti.