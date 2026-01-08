Survivor setinde aşk rüzgarı! Murat Ceylan sevgilisiyle Dominik'te
Survivor çekimleri için Dominik'te bulunan Murat Ceylan, bu kez sevgilisiyle verdiği pozlarla gündeme gelirken, paylaşılan yeni kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çiftin samimi halleri hayranlardan gelen beğeni ve yorum yağmurunu da beraberinde getirdi.
Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor'la ünlendikten sonra sunuculuk kariyerine yönelen Murat Ceylan, sosyal medya paylaşımlarıyla ve aşk hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
YENİ SEVGİLİ
Ceylan'ın Gizem Güneş ile ayrılığının ardından oyuncu Sude Zülal Güler ile aşk yaşadığı öğrenildi. Ünlü sunucu, yeni sevgilisi Sude Zülal Güler ile ilk kez Etiler'de el ele yürürken görüntülenmişti.
DOMİNİK'TE AŞK
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden sürpriz paylaşım geldi. Ceylan, Survivor'ın çekimlerinin yapıldığı Dominik'ten kız arkadaşının yeni karesini Instagram hesabından kalp emojisi ile yayınladı.