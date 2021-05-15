Survivor Sergen Bayar'dan mide bulandıran itiraf: Meğer açken bakın neler yemiş

"Açlığın doruk noktada olduğu bir yarışmada enerji çok önemli." diyen Sergen "Bu enerjiyi kendime sağlayamadım. Çağman'la enerjimiz uyuşurdu ama o da gitti. İlayda ve Öykü'yle iletişimim iyiydi. Enerji uyumu olmadan bir insanın topluluk içinde 24 saat beraber olması zor." ifadelerini kullandı.