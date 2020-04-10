Survivor Sercan'dan Nisa'ya büyük jest! Açık arttırma oyununa damga vurdular
Survivor 2020'nin 41. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Açık arttırma oyununda aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa arasında dikkat çeken anlar yaşandı.
TV8'de merakla takip edilen Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı arasında her geçen gün kıyasıya rekabet devam ediyor. Heyecanın zirve yaptığı yarışmada dün akşam izleyiciyle buluşan yeni bölümde, aşk iddialarının gündeme çıktığı Sercan ve Nisa arasında ilginç anlar yaşandı.
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen açık arttırma oyununda son oyunu kazanan ünlüler takımı daha fazla parayla yemek alma şansı elde etti. Günlerdir aralarında aşk yaşadıkları dedikodusuyla çalkalanan Sercan ve Nisa'nın diyalogları dikkatlerden kaçmadı.
Açık artırmada ünlüler takımından Sercan, gönüllüler takımından Nisa'ya kıyamadı ve büyük jest yaptı. Açık arttırmadan çekilen Sercan, Acun Ilıcalı'nın 'Neden elini indirdin? ' sorusu üzerine 'Nisa'ya kıyamıyorum. O yesin' dedi.
Sercan takım arkadaşlarını da açık arttırmaya katılmaması için ikna etmeye çalıştı. Sercan'ın büyük jesti, Nisa'nın da yüzünü güldürdü.