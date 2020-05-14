Survivor Sercan Yıldırım'ın sevgilisi ortaya çıktı! Nisa ile yakınlaşınca terk edildi

Günaydın yazarı Bülent Cankurt, Survivor yarışmacısı Sercan'ın çapkınlığını köşesine taşıdı ve gerçek ortaya çıktı. Cankurt, köşesinde Sercan'la ilgili olarak şunları yazdı:

''Sahadaki süratiyle tanınan futbolcu Sercan Yıldırım'ın aşk hayatındaki hızına da yetişilmiyor! Survivor Ünlüler Takımı'nda yarışan Sercan, konuşulanlara göre adada da huyundan vazgeçmedi; Gönüllüler Takımı'nda yarışan Nisa ile adı aşk dedikodularına karıştı!''