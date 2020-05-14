Survivor Sercan Yıldırım'ın sevgilisi ortaya çıktı! Nisa ile yakınlaşınca terk edildi
Survivor yarışmacılarından Sercan Yıldırım ile Nisa'nın yakınlaşması olay olmuştu. Sercan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Dominik'e gitmeden önce havaalanına el ele geldikleri görüldü.
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8'de yayımlanan Survivor yarışmasına bu sene Sercan Yıldırım ile Nisa aşkı damga vurmuştu. Hatta Sercan, Nisa'ya açılmış fakat olumsuz bir yanıt almıştı. Survivor çapkını Sercan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıkınca ise duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Günaydın yazarı Bülent Cankurt, Survivor yarışmacısı Sercan'ın çapkınlığını köşesine taşıdı ve gerçek ortaya çıktı. Cankurt, köşesinde Sercan'la ilgili olarak şunları yazdı:
''Sahadaki süratiyle tanınan futbolcu Sercan Yıldırım'ın aşk hayatındaki hızına da yetişilmiyor! Survivor Ünlüler Takımı'nda yarışan Sercan, konuşulanlara göre adada da huyundan vazgeçmedi; Gönüllüler Takımı'nda yarışan Nisa ile adı aşk dedikodularına karıştı!''
''Aşk haberi doğru-yanlış bilmiyorum ama bildiğim; 'Ada Çapkını' Sercan, Dominik'ten İstanbul'a döndüğünde hayatının şokunu yaşayacak!''
''Çünkü kendisini 15 Şubat'ta Dominik'e uğurlayan sevgilisi Elif Aydın, çıkan aşk haberlerinin ardından, gıyabında da olsa Sercan'ı kapının önüne koydu! Önceki gün birlikte yaşadıkları evden Sercan'ın pılısını pırtısını toplayıp, bir kamyonla Bursa'ya ailesinin evine yolladı!''