Survivor Sercan Yıldırım'ın sevgilisi Elif Aydın'dan flaş açıklama itiraf etti

Survivor 2020'ye Sercan'ın Nisa'ya olan aşkı damga vurdu. Haftalarca Survivor'da Sercan ile Nisa yakınlaşması izlendi ve bu yakınlaşma magazine de konu oldu. Sercan'ın Nisa'ya açılmasıyla zirveye çıkan konu Sercan'ın Nisa tarafından reddedilmesiyle ise kapandı. Fakat dün ortaya atılan bir iddia ortalığı fena karıştırdı.