Survivor Sercan Yıldırım'ın sevgilisi Elif Aydın'dan flaş açıklama itiraf etti
Survivor'daki Sercan Yıldırım'ın sevgilisi Elif Aydın, ilişkilerinin özelini anlattı. Sercan'ın Nisa ile yakınlaşmasıyla ayrıldığı iddia edilen Elif Aydın, bakın neler anlattı.
Survivor 2020'ye Sercan'ın Nisa'ya olan aşkı damga vurdu. Haftalarca Survivor'da Sercan ile Nisa yakınlaşması izlendi ve bu yakınlaşma magazine de konu oldu. Sercan'ın Nisa'ya açılmasıyla zirveye çıkan konu Sercan'ın Nisa tarafından reddedilmesiyle ise kapandı. Fakat dün ortaya atılan bir iddia ortalığı fena karıştırdı.
Günaydın yazarı Bülent Cankurt, Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın sevgilisi olduğunu iddia etti. Hatta köşesinde bu ilişkiye dair yazdıklarıyla ağızları açık bıraktı. Cankurt, Sercan Yıldırım'ın Dominik'e gitmeden önce sevgilisi Elif Aydın ile el ele havaalanına geldiğini yazdı.
Bu iddia herkeste şok etkisi yaratırken Sercan Yıldırım'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Elif Aydın, duruma açıklık getirdi.
Elif Aydın, Sercan Yıldırım’la Survivor’a gitmeden önce ayrıldıklarını söyleyerek çıkan haberler yalanladı. Aydın, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında "Survivor öncesinde ilişkimiz bitmişti. Bu haber hem bizi hem de aileleri üzecek bir iftiradır" dedi.