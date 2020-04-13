Survivor Sercan Yıldırım'ın eski sevgilileri arasında birbirinden ünlü isimler var
Survivor 2020'ye damga vuran aşk iddiasının başrollerinden Sercan Yıldırım'ın eski sevgilileri arasında birçok ünlü isim var. Survivor Nisa ile aralarındaki elektrik herkesin dilinde dolanıyor.
Bir dönem Bursaspor'da fırtınalar estiren Sercan Yıldırım, şimdilerde Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen Survivor'da aşk iddialarıyla gündeme geliyor. Survivor 2020 yarışmacılarından Nisa ile dikkatleri üzerine çeken Sercan Yıldırım'ın Nisa'dan hoşlandığı herkesin dilinde.
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Sercan'ın Nisa'dan hoşlandığı söylentileri sosyal medyada büyük bir yankı uyandırırken Sercan'ın bardağındaki detay aşkı ele verdi. Sercan adada kullandığı bardağa S ve N harfini kazıdı.
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Survivor'daki Sercan ve Nisa'nın aşk iddiaları hakkında herhangi bir açıklama gelmese de kameralar her şeyi gözler önüne seriyor.
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Ancak Sercan Yıldırım'ın bir döneme çapkınlıklarıyla adını vurduğu bir gerçek. Yıldırım'ın eski aşkları da birbirinden ünlü isimler.
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