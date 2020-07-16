Survivor Sercan Yıldırım'dan Nisa ve Acun Ilıcalı ile ilgili bomba açıklamalar

Survivor 2020 bittikten sonra Sercan Yıldırım, Aycan ve Aşkım üçlüsü İstanbul'da birlikte magazinburada kameralarına çok özel açıklamalar yaptı. Kendilerine "Çarli'nin Melekleri" olarak da adlandıran Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç ve Aşkım Burçe Tanay üçlüsü birlikte Survivor ve yarışma sonrası planlarını anlattı.