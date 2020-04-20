Survivor Sercan ve Nisa aşk ilişkisi hakkında Acun Ilıcalı konuştu
Acun Ilıcalı, Survivor'da merak edilen birçok konuyu Instagram canlı yayınında masaya yatırdı. Ilıcalı ayrıca, Mesut Özil için de sürpriz ifadeler kullandı.
Acun Ilıcalı Survivor adasında yaşananları Youtube canlı yayınında anlattı. İşte Acun Ilıcalı'nın yarışmacılar dahil anlattıkları:
-"Sercan sakatlandı, oynayamıyor ama durumu kötü değil, herkesin korktuğu bir durum çıkmadı. Sercan geliyor, 'Ben oynayamayacağım' diyor, hastaneden geliyor. 'Tamam' diyoruz. Ödül ne? Dominik'in en güzel 2-3 evinden biri. O evi yarışmacılarımız için ayarlamıştık bu arada, gündüzleri de oradayız. Bal tutan parmağını yalar."
"Ödül ev ve ödülü duyunca yarışmacıların psikolojisi değişiyor. Sol taraf coşuyor, sağ tarafta ses yok. Sercan oynamayacak diye demoralize olmuşlar, ödülü değiştirecek halimiz yok."
"Sercan'ın küfürlerini soruyorlar, refleks küfür diye bir şey vardır, biz onu zaten ekrana getirmiyoruz. Bir oyuncu gol kaçırınca da küfreder. Küfür tasvip ettiğimiz bir şey değil ama refleks küfür diye bir şey vardır. Küfürü bipliyoruz zaten ekranda. Küfür olayına çok takılmayalım."
Nisa'nın oynamaması
"Nisa'nın voleybol maçında oynamama olayı, Sercan olayının üzerinde yarattığı olayla anlık bir demoralizasyon yaratmış olabilir. Bir ilgi görmüş, kendisi ilgi vermemiş ama bu konu konuşulmaya başlanmış, o yüzden bir etki yaratmış olabilir. O yüzden orada oynamama konusunda üzerinde baskı olmuş olabilir."