Survivor Sercan Nisa'yı ifşa etti! Acun Ilıcalı final tarihini ve yerini açıkladı
23 Haziran Salı akşamı yayımlanan Survivor'da elenen isim belli olurken, Acun Ilıcalı, katıldığı programda finale dair önemli açıklamalarda bulundu.
Survivor 2020'de finale doğru adım adım yaklaşılırken, çeyrek finale kalan 8 yarışmacıdan 3 isim bu hafta eleme potasına girdi. TV8'de ekrana gelen Survivor'da 22 Haziran Salı akşamı yayımlanan yeni bölümde toplu SMS sonuçları açıklandı ve adaya veda eden isim belli oldu.
Survivor'da çeyrek final haftasında 3 bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı ve ada konseyleri sonrasında 3 yarışmacı elemeye kaldı. Survivor'da haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununda Sercan, Yasin, Elif, Evrim, Nisa, Cemal Can, Barış ve Berkan karşı karşıya geldi. Rakiplerini geride bırakan Cemal Can, dokunulmazlığı kazanan oldu. Ada konseyinde Cemal Can, haftanın ilk eleme adayı olarak Evrim'i söyledi.
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan ise Sercan Yıldırım oldu. Sercan eleme adayı olarak Nisa'yı seçti. Survivor'daki 3. dokunulmazlık oyununu ise kazanan yine Cemal Can oldu. Cemal Can bu kez de, Sercan Yıldırım'ı eleme potasına gönderdi.
Böylece Survivor'da Nisa, Evrim ve Sercan elemeye kalan isimler oldu. Survivor'da iki gün boyunca yapılan toplu SMS oylaması sonuçlarına göre elenen aday belli oldu.