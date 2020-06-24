Survivor Sercan Nisa'yı ifşa etti! Acun Ilıcalı final tarihini ve yerini açıkladı

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan ise Sercan Yıldırım oldu. Sercan eleme adayı olarak Nisa'yı seçti. Survivor'daki 3. dokunulmazlık oyununu ise kazanan yine Cemal Can oldu. Cemal Can bu kez de, Sercan Yıldırım'ı eleme potasına gönderdi.



