Survivor Sercan Nisa'yı ifşa etti! Acun Ilıcalı final tarihini ve yerini açıkladı

Survivor'da çeyrek final haftasında 3 bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı ve ada konseyleri sonrasında 3 yarışmacı elemeye kaldı. Survivor'da haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununda Sercan, Yasin, Elif, Evrim, Nisa, Cemal Can, Barış ve Berkan karşı karşıya geldi. Rakiplerini geride bırakan Cemal Can, dokunulmazlığı kazanan oldu. Ada konseyinde Cemal Can, haftanın ilk eleme adayı olarak Evrim'i söyledi.