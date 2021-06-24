Survivor Sen Çal Kapımı Cam Tavanlar hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin
23 Haziran 2021'in reyting sonuçları Sen Çal Kapımı, Survivor ve Cam Tavanlar'ı hüsrana uğrattı.
Leyla ve Cem'in arasında soğuk rüzgarların estiği tanıtımda Lujuria, maddi bir krizle karşı karşıya kalıyor. Leyla, restoranını kurtarmak için bir yol düşünürken Cem, Asude olarak Lujuria'yı kiralamayı teklif ediyor. Bu durumun ikiliyi nasıl etkileyeceği büyük bir merak konusu olduğu Cam Tavanlar reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları son ödül oyunun ardından yarı final için parkura çıktı. Berkay'ın adaya vedası ardından final için nefesler tutulduğu Survivor reytinglerde zirve yarışından koptu.
Serkan Eda'yı geri kazanmak için elinden geleni yaparken, Eda duygularını gizlemekte zorlandığı Sen Çal Kapımı reytinglerde hüsrana uğradı.
İşte çarşamba günü reytingleri...
10 - Gün Ortası (ATV)