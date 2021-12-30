Survivor Semih Öztürk Meclis'teki Kripto Para toplantısına katıldı Twitter coştu!
Survivor Semih Meclis'te gerçekleşen Kripto Para Yasa Tasarısı toplantısına katıldığı ortaya çıktı. Twitter'da 'Survivor Semih' hashtag'iyle TT olan Öztürk'e 'Senin orada ne işin var' diye tepki yağdı!
Kripto para yasa tasarısına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen toplantıdaki bir detay sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı. Survivor Semih'in de arasında olduğu, kripto para piyasasını temsil eden ‘Blockchain İnisiyatifi’ (BCI) ekibinin Meclis'te görüşmelere katılmasının ardından, Twitter başta olmak üzere pek çok sosyal medya platformunda 'Ekipte Semih Öztürk'ün ne işi var' tepkileri yükseldi ve Öztürk Twitter'da 'Survivor Semih' hashtag'i ile TT oldu!
Sosyal medya o detayı kaçırmadı: Survivor Semih'in kripto para ekibinde ne işi var?
Meclis'te gerçekleşen toplantı ile kripto para yasa tasarısına ilişkin son düzenlemeler ve tasarıya ilişkin son gelişmeler merakla takip ediliyor. Kripto paralarla ilgili yasa tasarısı, Meclis'te son şekli verilerek yürürlüğe konacak. Öte yandan Meclis'teki bu kritik toplantıda Kripto para ile ilgili gelişmeleri neredeyse gölgede bırakan bir detay ön plana çıktı ve sosyal medyada yerden yere vuruldu: Survivor Semih'in kripto para temsil ekibinde olması...
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kripto Para Platformu ile Meclis'te gerçekleşen toplantıda, kripto paraya ilişkin ne gibi adımlar atılacağının konuşulduğunu ve toplantının oldukça verimli geçtiğini Twitter'dan paylaştı.
Elitaş'ın bu tweet'inin ardından sosyal medyada pek çok Twitter kullanıcısı Survivor Semih Öztürk'ün kripto paralarla alakalı görüşmeye giden ekiple 'ilgisini' merak etti.