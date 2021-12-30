Survivor Semih Öztürk Meclis'teki Kripto Para toplantısına katıldı Twitter coştu!

Kripto para yasa tasarısına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen toplantıdaki bir detay sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı. Survivor Semih'in de arasında olduğu, kripto para piyasasını temsil eden ‘Blockchain İnisiyatifi’ (BCI) ekibinin Meclis'te görüşmelere katılmasının ardından, Twitter başta olmak üzere pek çok sosyal medya platformunda 'Ekipte Semih Öztürk'ün ne işi var' tepkileri yükseldi ve Öztürk Twitter'da 'Survivor Semih' hashtag'i ile TT oldu!