Survivor Sema'dan Barış ve Nisa aşkı için olay yorum! 'Barış Nisa'ya aşıksa...'

''Cemal Can’ı sevmeyen yoktu ama Barış’a takılan bir kitle vardı. Genel kitleden dolayı Cemal Can olur dedim ama benim için Barış da şampiyon. Gelmiş geçmiş tüm şampiyonlar kadar bilinen, sevilen ve tanınan bir yarışmacı. O yüzden benim için ikisi de şampiyon.''