Survivor Sefirin Kızı'na büyük şok! Yasak Elma Çukur'a fark attı zirve bakın kimin oldu
15 Şubat 2021 tarihinin reyting sonuçları Sefirin Kızı ve Survivor'u hüsrana uğrattı. Yasak Elma ve Çukur'u geçip zirveye yerleşen dizi herkesi şaşırttı.
Son bölümlerinin ekrana geldiği Çukur'da final tarihi yaklaşırken reytinglerde 4 sezondur başarısını sürdürmeye devam ediyor. 4 sezondur seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran Çukur, ilk 10'daki konumunu korumayı sürdürdü.
Dün akşam ödül oyunun oynandığı Survivor'da reytinglerde hiç umulmadık bir sonuç ortaya çıktı. Eleme adayının belirlendiği pazar günü reytinglerde ikinci olan Survivor, dün akşamki bölümünde ilk 10'a girmeyi başaramadı.
İlk sezonuyla büyük ses getiren Sefirin Kızı, ikinci sezonda adeta yaprak dökümü yaşadı. Diziden Urak Kaygılaroğlu, Zerrin Sümer, Neslihan Atagül gibi ana karakterlerin ayrılması reytinglerde sevilen diziyi hüsrana uğrattı. Dün akşamki bölümde Sefirin Kızı ilk 10'a girmeyi başaramadı.
Sefirin Kızı'nın ardından ayrılık rüzgarlarının estiği Yasak Elma, kadrosuna kattığı yeni isimlerle reytingdeki yükselişini sürdürmeyi başardı. Kadrosuna Nilperi Şahinkaya, Gülenay Kalkan, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay'ı katan dizi zirve yarışını sürdürüyor.