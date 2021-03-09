Survivor Sefirin Kızı çakıldı Çukur Yasak Elma Maraşlı'ya fark atıp zirve bakın kimin oldu

Yamaç ile Amca arasındaki adı konmayan savaşın daha da belirginleştiği, bu durum karşısında Vartolu ve Yamaç’ı yıllar önce olduğu gibi yeniden karşı karşıya geldiği Çukur reytinglerde yükselişe geçse de rakibi karşısında zirveye yerleşemedi.